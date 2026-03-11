- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 461
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 11 березня: яка буде її потужність
Сонячний вітер спадає до фонового рівня. Геомагнітна активність слабка.
У середу, 11 березня, фахівці прогнозують слабку сонячну активність. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 2,7 (зелений рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Сонячний вітер опускається до фонового рівня - після впливу високошвидкісного потоку вітру корональної діри, що стався протягом вихідних. Втім, ще може спостерігатися короткий активний період.
За даними науковці, найімовірніше, корональна випромінювання корони 6 березня пройшло повз Землю.
Метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди, ті - хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.