Магнітна буря 11 березня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 11 березня, фахівці прогнозують слабку сонячну активність. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 2,7 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Сонячний вітер опускається до фонового рівня - після впливу високошвидкісного потоку вітру корональної діри, що стався протягом вихідних. Втім, ще може спостерігатися короткий активний період.

За даними науковці, найімовірніше, корональна випромінювання корони 6 березня пройшло повз Землю.

Магнітна буря 11 березня. Фото: Мeteoagent

Метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди, ті - хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.