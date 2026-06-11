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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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479
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Магнітна буря 11 червня: що відомо

Протягом сьогоднішнього дня магнітосфера буде стабільною та спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 11 червня, очікується слабка магнітна буря зеленого рівня. Вона матиме К-індекс 3,7

Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, після дуже слабкого прибуття викиду корональної маси 6 червня сонячний вітер повернувся переважно до фонового рівня. Нові посилення зі збільшенням ймовірності періодів STORM G1 очікуються вже незабаром через вплив високошвидкісного потоку корональної діри.

Магнітна буря. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря. Фото: Мeteoagent.

Геомагнітна буря – це збурення магнітосфери Землі. Воно відбувається під впливом різкої зміни швидкості сонячного вітру, що досягає нашої планети. Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини. Зокрема, посилювати проблеми з тиском, провокувати безсоння, викликати тахікардію та мігрені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
479
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