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Магнітна буря 11 червня: що відомо
Протягом сьогоднішнього дня магнітосфера буде стабільною та спокійною.
У четвер, 11 червня, очікується слабка магнітна буря зеленого рівня. Вона матиме К-індекс 3,7
Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, після дуже слабкого прибуття викиду корональної маси 6 червня сонячний вітер повернувся переважно до фонового рівня. Нові посилення зі збільшенням ймовірності періодів STORM G1 очікуються вже незабаром через вплив високошвидкісного потоку корональної діри.
Геомагнітна буря – це збурення магнітосфери Землі. Воно відбувається під впливом різкої зміни швидкості сонячного вітру, що досягає нашої планети. Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини. Зокрема, посилювати проблеми з тиском, провокувати безсоння, викликати тахікардію та мігрені.