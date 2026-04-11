Магнітна буря 11 квітня: яка її потужність

Реклама

У суботу, 11 квітня, активність Сонця трохи послабиться. Очікується магнітна буря середньої потужності з К-індексом 4.7 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Очікуваний високошвидкісний потік корональних дір стає геоефективним. Це, ймовірно, спричинить деякі геомагнітні посилення аж до шторму G1 найближчим часом. Втім, вплив швидко почне зменшуватися.

Реклама

Магнітні бурі навіть після активної фази можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.