Магнітна буря 11 квітня: якою буде її активність

Активність Сонця трохи вщухла.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 11 квітня, активність Сонця не буде сильною. Очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Напередодні високошвидкісний потік корональних дір був геоефективним, що призвело до підвищення активності Сонця. Втім, сьогодні вплив корональних дір має тенденцію до зниження.

Магнітна буря 12 квітня. Фото: Мeteoagent.

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо. Щоб поліпшити своє самопочуття, медики радять зменшити фізичні навантаження та врівноважити емоційний стан.

