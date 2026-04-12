Магнітна буря 11 квітня: якою буде її активність

У неділю, 11 квітня, активність Сонця не буде сильною. Очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Напередодні високошвидкісний потік корональних дір був геоефективним, що призвело до підвищення активності Сонця. Втім, сьогодні вплив корональних дір має тенденцію до зниження.

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо. Щоб поліпшити своє самопочуття, медики радять зменшити фізичні навантаження та врівноважити емоційний стан.