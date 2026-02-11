ТСН у соціальних мережах

349
1 хв

Магнітна буря 11 лютого: яка її потужність

Швидкість сонячного вітру залишається трохи підвищеною.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 11 лютого, активність Сонця перебуває на середньому рівневі. Магнітна буря матиме К-індекс 4,7 (жовтий рівень).

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Сонячний вітер може дещо посилюватися через вплив корональних дір. Втім, не очікується, що це призведе до якоїсь значної геомагнітної активності.

Магнітна буря 11 лютого.

Магнітна буря 11 лютого.

