Магнітна буря 11 липня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

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У п’ятницю, 11 липня, сонячна активність буде на помірному рівні. Магнітна буря буде відповідати зеленому рівневі - К-індекс 1.7.

Про це повідомляє Мeteoagent.

За інформацією фахівців, суттєвих магнітних бур не очікується. Адже протягом минулої доби активність Сонця була помірною, викидів корональної маси не спостерігалося.

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Магнітна буря 11 липня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей як до свого початку. Вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.

В період магнітних бур варто уникати стресову, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.

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