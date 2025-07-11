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Магнітна буря 11 липня: чого очікувати від сонячної активності
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
У п’ятницю, 11 липня, сонячна активність буде на помірному рівні. Магнітна буря буде відповідати зеленому рівневі - К-індекс 1.7.
Про це повідомляє Мeteoagent.
За інформацією фахівців, суттєвих магнітних бур не очікується. Адже протягом минулої доби активність Сонця була помірною, викидів корональної маси не спостерігалося.
Зауважимо, що магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей як до свого початку. Вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.
В період магнітних бур варто уникати стресову, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.
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