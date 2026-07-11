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Магнітна буря 11 липня: яка її потужність
Геомагнітне середовище наразі спокійне.
У суботу, 11 липня, очікується активність Сонця середнього рівня. Магнітна буря відповідає відповідає К-індексові 4.
Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Геомагнітне середовище наразі спокійне, але швидкість сонячного вітру залишається підвищеною, трохи нижче 500 км/с. Це збільшує ймовірність активних інтервалів.
Очікується, що геомагнітна активність залишатиметься спокійною протягом кількох днів.
Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.