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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 11 липня: яка її потужність

Геомагнітне середовище наразі спокійне.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Credits

У суботу, 11 липня, очікується активність Сонця середнього рівня. Магнітна буря відповідає відповідає К-індексові 4.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Геомагнітне середовище наразі спокійне, але швидкість сонячного вітру залишається підвищеною, трохи нижче 500 км/с. Це збільшує ймовірність активних інтервалів.

Очікується, що геомагнітна активність залишатиметься спокійною протягом кількох днів.

Магнітна буря 11 липня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 11 липня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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