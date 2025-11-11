- Дата публікації
Магнітна буря 11 листопада знову буде дуже потужною: як себе вберегти
У вівторок, 11 листопада, активність Сонця буде потужною. Це відповідатиме магнітній бурі червоного рівня - К-індекс 5.7.
Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.
За даними науковців, вранці 9 листопада стався спалах класу X, який спричинив асиметричне випромінювання корональної маси з повним гало, яке спрямоване на Землю.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.