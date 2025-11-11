ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
687
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 11 листопада знову буде дуже потужною: як себе вберегти

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря 11 листопада знову буде дуже потужною: як себе вберегти

© pixabay.com

У вівторок, 11 листопада, активність Сонця буде потужною. Це відповідатиме магнітній бурі червоного рівня - К-індекс 5.7.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

За даними науковців, вранці 9 листопада стався спалах класу X, який спричинив асиметричне випромінювання корональної маси з повним гало, яке спрямоване на Землю.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
687
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie