Магнітна буря 11 серпня: поради метеозалежним людям

Магітна буря 11 серпня очікується незначною

У понеділок, 10 серпня, сонячна активність буде низькою. Магнітна буря прогнозується жовтого рівня — К-індекс 3.7.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Водночас завтра, у вівторок, 12 серпня, очікується помірне зростання до K-індексу 4.0. Це свідчить про незначні геомагнітні коливання, які не досягають рівня сильної бурі.

Дані інших метеорологічних служб

Інформація, отримана від провідних світових метеорологічних центрів, також підтверджує зниження геомагнітної активності після піку, що спостерігався 9 серпня:

За інформацією Space Weather Prediction Center (NOAA), 9 серпня дійсно спостерігалася помірна магнітна буря рівня G2, але до 11 серпня геомагнітна активність знизилася.

Як пише науково-популярний сайт EarthSky, буря, пік якої припав на 9 серпня, слабшає. Прогнозується, що 11-12 серпня буде спостерігатися лише незначна активність із поступовим зниженням ризику виникнення бур класу G1 у міру зменшення швидкості сонячного вітру.

Метеорологічна служба Великобританії Met Office також прогнозувала на 11 серпня незначну геомагнітну активність, з можливим ризиком бурі рівня G1 (К-індекс 5).

Симптоми та рекомендації для здоров’я

Попри те, що сильної бурі не прогнозується, чутливі до магнітних бур люди все ще можуть відчувати дискомфорт. Найпоширенішими симптомами є:

головний біль та запаморочення;

біль у серці;

нудота;

слабкість і сонливість;

підвищення артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань;

біль у суглобах.

Щоб зменшити вплив цих коливань на здоров’я, фахівці рекомендують:

відмовитися від кави, енергетичних напоїв, алкоголю та сигарет;

частіше бувати на свіжому повітрі та провітрювати приміщення;

включити в раціон більше фруктів, овочів, риби та горіхів;

дотримуватися здорового способу життя.

