Магнітна буря 11 серпня: скільки балів буде

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 11 серпня, далі утримуються слабкі геомагнітні умови. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, наразі швидкість сонячного вітру дещо підвищена. Це збільшує ймовірність геомагнітної активності вище фонових рівнів. Втім, підвищення швидкості сонячного вітру буде короткочасним.

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Магнітна буря 11 серпня 2026.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період можливі невеликі коливання в роботі супутників, радіозв’язку чи навігаційних систем, однак для більшості людей така буря минає непомітно. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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