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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 11 серпня: скільки балів буде

Хоч швидкість сонячного вітру підвищена, але геомагнітні умови поки що залишаються слабкими.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 11 серпня, далі утримуються слабкі геомагнітні умови. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, наразі швидкість сонячного вітру дещо підвищена. Це збільшує ймовірність геомагнітної активності вище фонових рівнів. Втім, підвищення швидкості сонячного вітру буде короткочасним.

Магнітна буря 11 серпня 2026.

Магнітна буря 11 серпня 2026.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період можливі невеликі коливання в роботі супутників, радіозв’язку чи навігаційних систем, однак для більшості людей така буря минає непомітно. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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