Магнітна буря 11 січня: чого очікувати від активності Сонця
Потужні магнітні бурі здатні впливати на організм людини.
У неділю, 11 січня, активність Сонця підвищиться до червоного рівня. Очікується магнітна буря з К-індексом 5,3.
Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Хоч останніми днями геомагнітна активність приглушилася, але науковці попереджали, що все ще можливі періодичні активні періоди, - з ймовірністю короткочасного піку - до STORM G1.
Цього дня метеочутливі люди можуть мати погане самопочуття навіть. Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
