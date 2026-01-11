ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 11 січня: чого очікувати від активності Сонця

Потужні магнітні бурі здатні впливати на організм людини.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 11 січня, активність Сонця підвищиться до червоного рівня. Очікується магнітна буря з К-індексом 5,3.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Хоч останніми днями геомагнітна активність приглушилася, але науковці попереджали, що все ще можливі періодичні активні періоди, - з ймовірністю короткочасного піку - до STORM G1.

Магнітна буря 11 січня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 11 січня. Фото: meteoagent.

Цього дня метеочутливі люди можуть мати погане самопочуття навіть. Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.  

