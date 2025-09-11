Магнітна буря 11 вересня: якою буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 11 вересня, активність Сонця буде на доволі низькому рівні. Очікується магнітна буря зеленого рівня - К-індекс 3.

Про це повідомляє портал meteoagent і Британської геологічної служби.

За попередніми даними, швидкість сонячного вітру зменшиться, а це призведе до спокійного геомагнітного середовища. Очікується шторм G1, який є найслабшим у шкалі геомагнітних бур.

Магнітна буря 11 вересня. Фото: Мeteoagent.

Хоч активність Сонця на низькому рівні, але метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, перепади артеріального тиску, підвищену втомлюваність та безсоння чи тривожність. Окрім того, на тлі геомагнітного шторму можливе загострення хронічних захворювань.

Медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

