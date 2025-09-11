ТСН у соціальних мережах

590
Магнітна буря 11 вересня: якою буде її активність

За попередніми прогнозами, суттєвих магнітних бур не очікується.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 11 вересня, активність Сонця буде на доволі низькому рівні. Очікується магнітна буря зеленого рівня - К-індекс 3.

Про це повідомляє портал meteoagent і Британської геологічної служби.

За попередніми даними, швидкість сонячного вітру зменшиться, а це призведе до спокійного геомагнітного середовища. Очікується шторм G1, який є найслабшим у шкалі геомагнітних бур.

Магнітна буря 11 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 11 вересня. Фото: Мeteoagent.

Хоч активність Сонця на низькому рівні, але метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, перепади артеріального тиску, підвищену втомлюваність та безсоння чи тривожність. Окрім того, на тлі геомагнітного шторму можливе загострення хронічних захворювань.

Медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Нагадаємо, ми писали про те, що станеться з організмом, якщо вживати надто багато білка.

