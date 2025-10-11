Магнітна буря 11 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У суботу, 11 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4. Він відповідає середнім магнітним бурям.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Сьогодні можливе помірне збурення магнітного поля Землі. Протягом прогнозованого періоду очікується високошвидкісний сонячний вітер, спричинений впливом корональних дір. Саме тому можлива активність від активного до шторму G1.

Реклама

Магнітна буря 11 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, у період магнітної бурі можуть з’явитися головний біль, запаморочення, нестабільний артеріальний тиск, прискорене серцебиття або загальна слабкість.

Нагадаємо, ми писали про продукт, який уповільнює старіння мозку. Дослідження довело: щоденне вживання ягід уповільнює старіння мозку та покращує пам’ять.