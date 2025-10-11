ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 11 жовтня: яка її потужність

Сьогодні цілком можливе помірне збурення магнітного поля Землі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 11 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4. Він відповідає середнім магнітним бурям.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Сьогодні можливе помірне збурення магнітного поля Землі. Протягом прогнозованого періоду очікується високошвидкісний сонячний вітер, спричинений впливом корональних дір. Саме тому можлива активність від активного до шторму G1.

Магнітна буря 11 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 11 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, у період магнітної бурі можуть з’явитися головний біль, запаморочення, нестабільний артеріальний тиск, прискорене серцебиття або загальна слабкість.

Нагадаємо, ми писали про продукт, який уповільнює старіння мозку. Дослідження довело: щоденне вживання ягід уповільнює старіння мозку та покращує пам’ять.

Дата публікації
Кількість переглядів
165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie