Магнітна буря 11 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 11 жовтня, очікуються доволі спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря буде середнього рівня і має К-індес 4,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Перший корональний викид маси (CME), пов’язаний із подією 6 жовтня, досі не досяг Землі. Попри затримку, його прибуття все ще може спричинити підвищення геомагнітної активності до рівня сильної бурі G1. Окрім того, можливі й окремі епізоди бурі рівня G2.

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Магнітна буря 11 жовтня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря жовтого рівня — це період підвищеної геомагнітної активності, яка може впливати на самопочуття метеочутливих людей.

У такі дні деякі люди скаржаться на головний біль, втому, порушення сну та коливання артеріального тиску. Водночас наукові дані про прямий вплив магнітних бур на здоров’я залишаються обмеженими, а подібні симптоми можуть мати й інші причини.

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