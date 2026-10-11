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Магнітна буря 11 жовтня: яка її потужність
Навіть магнітні бурі середнього рівня здатні впливати на самопочуття людей.
Сьогодні, 11 жовтня, очікуються доволі спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря буде середнього рівня і має К-індес 4,7.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Перший корональний викид маси (CME), пов’язаний із подією 6 жовтня, досі не досяг Землі. Попри затримку, його прибуття все ще може спричинити підвищення геомагнітної активності до рівня сильної бурі G1. Окрім того, можливі й окремі епізоди бурі рівня G2.
Магнітна буря жовтого рівня — це період підвищеної геомагнітної активності, яка може впливати на самопочуття метеочутливих людей.
У такі дні деякі люди скаржаться на головний біль, втому, порушення сну та коливання артеріального тиску. Водночас наукові дані про прямий вплив магнітних бур на здоров’я залишаються обмеженими, а подібні симптоми можуть мати й інші причини.