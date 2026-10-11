ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
11k
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 11 жовтня: яка її потужність

Навіть магнітні бурі середнього рівня здатні впливати на самопочуття людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 11 жовтня, очікуються доволі спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря буде середнього рівня і має К-індес 4,7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Перший корональний викид маси (CME), пов’язаний із подією 6 жовтня, досі не досяг Землі. Попри затримку, його прибуття все ще може спричинити підвищення геомагнітної активності до рівня сильної бурі G1. Окрім того, можливі й окремі епізоди бурі рівня G2.

Магнітна буря 11 жовтня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 11 жовтня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря жовтого рівня — це період підвищеної геомагнітної активності, яка може впливати на самопочуття метеочутливих людей.

У такі дні деякі люди скаржаться на головний біль, втому, порушення сну та коливання артеріального тиску. Водночас наукові дані про прямий вплив магнітних бур на здоров’я залишаються обмеженими, а подібні симптоми можуть мати й інші причини.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie