Магнітна буря 12 березня: чого очікувати від сонячної активності

Короткочасний активний період минув.

Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У четвер, 12 березня, зафіксовано слабкий рівень активності Сонця. Очікується К-індекс магнітної бурі - 1,7 (зелений рівень)

Про це повідомили meteoagent та Британської геологічної служби.

Незначне збільшення швидкості сонячного вітру напередодні могло бути спричинене тимчасовою особливістю, пов'язаною з корональною масовою випромінюванням 6 березня. Втім, сьогодні домінуватимуть навколишні геомагнітні умови. Адже короткочасний активний період минув.

Магнітна буря 12 березня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 12 березня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, нездужати можуть вагітні, літніх люди та ті, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

