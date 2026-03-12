- Дата публікації
Магнітна буря 12 березня: чого очікувати від сонячної активності
Короткочасний активний період минув.
У четвер, 12 березня, зафіксовано слабкий рівень активності Сонця. Очікується К-індекс магнітної бурі - 1,7 (зелений рівень)
Про це повідомили meteoagent та Британської геологічної служби.
Незначне збільшення швидкості сонячного вітру напередодні могло бути спричинене тимчасовою особливістю, пов'язаною з корональною масовою випромінюванням 6 березня. Втім, сьогодні домінуватимуть навколишні геомагнітні умови. Адже короткочасний активний період минув.
Зауважимо, нездужати можуть вагітні, літніх люди та ті, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.