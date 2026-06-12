Магнітна буря 12 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Credits

Реклама

У п’ятницю, 12 червня, магнітна буря трохи посилиться і підніметься до жовтого рівня. Сонячна активність відповідатиме К-індексу 4.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

За даними науковці, швидкість сонячного вітру перебуває на фоновому рівні, а геомагнітна активність залишається спокійною.

Реклама

Ймовірно, незабаром надійде високошвидкісний потік з трансекваторіальної корональної діри. Це збільшує ймовірність того, що геомагнітна активність досягне STORM G1.

Магнітна буря 12 червня. Фото: meteoagent.

Усі прогнози науковців — попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.

Новини партнерів