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Магнітна буря 12 червня: чого очікувати від сонячної активності
Наразі геомагнітна обстановка спокійна, але у наступні кілька днів вона підвищиться.
У п’ятницю, 12 червня, магнітна буря трохи посилиться і підніметься до жовтого рівня. Сонячна активність відповідатиме К-індексу 4.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
За даними науковці, швидкість сонячного вітру перебуває на фоновому рівні, а геомагнітна активність залишається спокійною.
Ймовірно, незабаром надійде високошвидкісний потік з трансекваторіальної корональної діри. Це збільшує ймовірність того, що геомагнітна активність досягне STORM G1.
Усі прогнози науковців — попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.