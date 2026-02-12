Магнітна буря 12 лютого: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 12 лютого, очікуються спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря буде зеленого рівня з К-індексом 2.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Сонячний вітер залишається дещо збуреним. Можливі деякі активні періоди. Втім, здебільшого очікується, що протягом наступних кількох днів збережуться спокійні геомагнітні умови.

Магнітна буря 12 лютого. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні — метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Медики наголошують, що правильний спосіб життя допомагає легше адаптуватися до магнітних коливань та зберегти стабільне самопочуття.