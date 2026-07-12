ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 12 липня: чого очікувати від сонячної активності

Земля зазнала впливу підвищеної активності на Сонці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Магнітна буря

Магнітна буря

У неділю, 12 липня, магнітна буря стане потужнішою. Вона підвищиться до червоного рівня — К-індексу 5.

Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.

Викид корональної маси (СМЕ) призвів до досягнення геомагнітної активності рівня STORM G2. Втім, ця активність поступово знижуватиметься вже у наступні дні, бо вплив CME слабшатиме.

Магнітна буря 12 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 12 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних, вагітних та літніх людей. У цей період лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування, пити менше кава та відмовитися від алкоголю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie