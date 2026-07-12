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Магнітна буря 12 липня: чого очікувати від сонячної активності
Земля зазнала впливу підвищеної активності на Сонці.
У неділю, 12 липня, магнітна буря стане потужнішою. Вона підвищиться до червоного рівня — К-індексу 5.
Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.
Викид корональної маси (СМЕ) призвів до досягнення геомагнітної активності рівня STORM G2. Втім, ця активність поступово знижуватиметься вже у наступні дні, бо вплив CME слабшатиме.
Магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних, вагітних та літніх людей. У цей період лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування, пити менше кава та відмовитися від алкоголю.