Магнітна буря 12 липня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря

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У неділю, 12 липня, магнітна буря стане потужнішою. Вона підвищиться до червоного рівня — К-індексу 5.

Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.

Викид корональної маси (СМЕ) призвів до досягнення геомагнітної активності рівня STORM G2. Втім, ця активність поступово знижуватиметься вже у наступні дні, бо вплив CME слабшатиме.

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Магнітна буря 12 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних, вагітних та літніх людей. У цей період лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування, пити менше кава та відмовитися від алкоголю.

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