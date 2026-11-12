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Магнітна буря 12 листопада: чого очікувати від сонячної активності
У найближчі кілька днів геомагнітна активність буде переважно спокійною, хоча синоптики космічної погоди не виключають короткочасних незначних збурень.
В Україні у четвер, 12 листопада, зафіксований слабкий рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі — 3.
Про це повідомляє meteoagent і науковці Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через залишковий вплив корональної діри, однак поступово знижується.
У найближчі кілька днів геомагнітна активність очікується переважно спокійною. Водночас не виключають короткочасних періодів незначного збурення.
Зауважимо, що магнітні бурі і до початку і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.