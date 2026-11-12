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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 12 листопада: чого очікувати від сонячної активності

У найближчі кілька днів геомагнітна активність буде переважно спокійною, хоча синоптики космічної погоди не виключають короткочасних незначних збурень.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

В Україні у четвер, 12 листопада, зафіксований слабкий рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі — 3.

Про це повідомляє meteoagent і науковці Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через залишковий вплив корональної діри, однак поступово знижується.

У найближчі кілька днів геомагнітна активність очікується переважно спокійною. Водночас не виключають короткочасних періодів незначного збурення.

Магнітна буря 12 листопада.

Магнітна буря 12 листопада.

Зауважимо, що магнітні бурі і до початку і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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