Магнітна буря 12 листопада: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Associated Press

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В Україні у четвер, 12 листопада, зафіксований слабкий рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі — 3.

Про це повідомляє meteoagent і науковці Британської геологічної служби.

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Швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через залишковий вплив корональної діри, однак поступово знижується.

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У найближчі кілька днів геомагнітна активність очікується переважно спокійною. Водночас не виключають короткочасних періодів незначного збурення.

Магнітна буря 12 листопада.

Зауважимо, що магнітні бурі і до початку і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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