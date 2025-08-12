Магнітна буря 12 серпня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Вівторок, 12 серпня, відзначатиметься помірною активністю Сонця. Магнітна - жовтого рівня - К-індекс 4.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби на Сонці сталося три спалахи класу C та чотири спалахи класу M, найбільший з яких М2,2. Саме він може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Магнітна буря 12 серпня. Фото: meteoagent.

Наголосимо, що може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

