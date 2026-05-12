Магнітна буря 12 травня: скільки балів вона буде

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 12 травня, очікуються досить спокійні геомагнітні умови. Очікується магнітна буря середньої потужності — К-індекс 4 (жовтий рівень).

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Протягом вихідних вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру від корональної діри почав слабшати. Швидкість сонячного вітру зараз близька до рівня навколишнього середовища, і очікується, що геомагнітна активність загалом буде спокійною.

Реклама

Магнітна буря 12 травня. Фото: Мeteoagent

Нагадаємо, що геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання. Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.

Новини партнерів