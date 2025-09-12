ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 12 вересня: якою сьогодні буде потужність

Геомагнітне поле залишатиметься спокійним.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 12 вересня, буде низькою активністю Сонця - К-індекс 1,7. Суттєвих магнітних бур не очікується. Вплив на самопочуття буде мінімальним.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

За останню добу на Сонці відбулися два спалахи, які не впливають на Землю. За попередніми даними, на вихідні може посилитися геомагнітна активність, яка потенційно досягне STORM G1.

Магнітна буря 12 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 12 вересня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур кожні три години.

