Магнітна буря 12 жовтня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря

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У понеділок, 12 жовтня, магнітна буря стала більш потужною. Вона піднялася до червоного рівня — К-індексу 5.7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, один з корональних викидів маси (CME) зафіксували 8 жовтня після сонячного спалаху класу M6.7. Основна частина викиду рухається на північний захід, однак він може зачепити Землю краєм. Це здатне посилити геомагнітну активність, а подекуди спровокувати магнітну бурю рівня G2.

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Магнітна буря 12 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Втім, наголошують фахівці, прогноз сонячної активності може змінюватися, бо будь-якої миті на Сонці можуть статися спалахи.

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