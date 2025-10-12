- Дата публікації
Магнітна буря 12 жовтня: метеозалежних людей попередили про небезпеку
Потужність космічного шторму зросла і вона може відображатися на здоров'ї.
У неділю, 12 жовтня, Україну накрила потужна магнітна буря. Сонячна активність з К-індексом 5 - це сильне збурення.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.
За даними фахівців, протягом прогнозованого періоду очікується високошвидкісний сонячний вітер, спричинений впливом корональних дір. Саме цим спричинений шторм G1.
Зауважимо, червоний рівень відповідає сильним магнітним бурям та здатний впливати на здоров’я людини. Особливо схильні до такого впливу - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.
Під час потужних геомагнітних збурень може виникати головний біль, відбуватися стрибки артеріального тиску, підвищуватися ризик аритмії, зникає настрій, а натомість з’являється відчуття загальної слабкості.
Медики радять дотримуватися режиму дня і харчування, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, уникати стресових ситуацій тощо.
