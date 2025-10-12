Магнітна буря 12 жовтня: метеозалежних людей попередили про небезпеку

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 12 жовтня, Україну накрила потужна магнітна буря. Сонячна активність з К-індексом 5 - це сильне збурення.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.

За даними фахівців, протягом прогнозованого періоду очікується високошвидкісний сонячний вітер, спричинений впливом корональних дір. Саме цим спричинений шторм G1.

Магнітна буря 12 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, червоний рівень відповідає сильним магнітним бурям та здатний впливати на здоров’я людини. Особливо схильні до такого впливу - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час потужних геомагнітних збурень може виникати головний біль, відбуватися стрибки артеріального тиску, підвищуватися ризик аритмії, зникає настрій, а натомість з’являється відчуття загальної слабкості.

Медики радять дотримуватися режиму дня і харчування, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, уникати стресових ситуацій тощо.

