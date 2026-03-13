ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 13 березня: якою буде її активність

Геомагнітна активність трохи підвищилася - порівняно з попередніми днями.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 13 березня, магнітна буря підніметься до жовтого рівня і досягне К-індексу 4,7. Активність Сонця дещо підвищиться.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Очікується, що незабаром надійде високошвидкісний потік, що пов'язаний з періодичною трансекваторіальною корональною дірою. Його прибуття, ймовірно, посилить геомагнітну активність та потенційно досягне STORM G1.

Магнітна буря 12 березня. Фото: Мeteoagent.

Хоч магнітна буря не досягла критичного рівня, але все ж трохи підвищилася. Саме тому нездужати можуть метеозалежні, вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

