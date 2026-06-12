Магнітна буря 13 червня: яка буде активність Сонця

Магнітна буря. / © ТСН.ua

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Сьогодні, 13 червня, очікується сильна магнітна буря. Вона відповідатиме К-індексу 5 (червоний рівень).

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру підвищена через високошвидкісний потік від корональної діри. Вплив триватиме недовго, але, ймовірно, спричиняючи окремі інтервали STORM G1. Очікується, що швидкість вітру повільно зменшиться.

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Магнітна буря 13 червня. Фото: Мeteoagent

Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються цьому впливу метеозалежні, вагітні, люди з хронічними хворобами.

Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.

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