Магнітна буря 13 грудня: якою буде активність Сонця

Очікується помірний рівень геомагнітних збурень.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 13 грудня, активність Сонця трохи послабилася і опустилася до магнітної бурі середньої потужності. Очікується К-індекс 4.3 (жовтий рівень).

Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.

Фахівці прогнозують помірний рівень геомагнітних збурень. Очікується, що геомагнітна активність залишатиметься дещо підвищеною протягом вихідних через проходження нещодавніх викидів корональної мас.

Магнітна буря 13 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 13 грудня. Фото: meteoagent.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку, тому цього дня їм потрібно бути обережними. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.

