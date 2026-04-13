Магнітна буря 13 квітня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Associated Press

У понеділок, 13 квітня, зафіксовано низький рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі - 3 - зелений.

Про це повідомляє meteoagent, який моніторить коливання магнітного поля Землі.

Після деяких геомагнітних посилення та шторму G1 - плив корональних дір почав поступово зменшуватися. Згодом він взагалі повернеться до навколишні умови.

Магнітна буря 13 квітня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, хоч геомагнітна активність зменшилася, але метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Ще кілька днів після закінчення магнітної бурі нездужати можуть літні люди, вагітні, а також ті, хто має хронічні захворювання.