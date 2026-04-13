Магнітна буря 13 квітня: чого очікувати від сонячної активності
Упродовж сьогоднішньої доби геомагнітні умови будуть спокійними.
У понеділок, 13 квітня, зафіксовано низький рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі - 3 - зелений.
Про це повідомляє meteoagent, який моніторить коливання магнітного поля Землі.
Після деяких геомагнітних посилення та шторму G1 - плив корональних дір почав поступово зменшуватися. Згодом він взагалі повернеться до навколишні умови.
Зауважимо, хоч геомагнітна активність зменшилася, але метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Ще кілька днів після закінчення магнітної бурі нездужати можуть літні люди, вагітні, а також ті, хто має хронічні захворювання.