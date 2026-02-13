ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 13 лютого: яка її потужність

Сьогодні сильних геомагнітних збурень не очікується.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 3 лютого, магнітна буря не буде потужною. Очікується К-індекс 1.7 - зелений рівень.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Сонячна активність була низькою. Протягом кількох днів не очікується високошвидкісних потоків. Наразі геомагнітна активність залишиться на спокійному рівні.

Магнітна буря 13 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 13 лютого. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

