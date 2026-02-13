- Дата публікації
-
Магнітна буря 13 лютого: яка її потужність
Сьогодні сильних геомагнітних збурень не очікується.
Сьогодні, 3 лютого, магнітна буря не буде потужною. Очікується К-індекс 1.7 - зелений рівень.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Сонячна активність була низькою. Протягом кількох днів не очікується високошвидкісних потоків. Наразі геомагнітна активність залишиться на спокійному рівні.
Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.