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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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768
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Магнітна буря 13 липня: як себе вберегти

Під час магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У понеділок, 13 липня, магнітна буря стане менш потужною, опуститься до зеленого рівня — К-індексу 3,3.

Про це стало відомо з даних meteoagent і Британської геологічної служби.

Після викиду корональної маси напередодні сталося підвищення геомагнітної активності рівня STORM G2. Однак, вона поступово почала знижуватися, оскільки вплив CME ослаб.

Магнітна буря 13 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 13 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати  головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

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Дата публікації
Кількість переглядів
768
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