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Магнітна буря 13 липня: як себе вберегти
Під час магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
У понеділок, 13 липня, магнітна буря стане менш потужною, опуститься до зеленого рівня — К-індексу 3,3.
Про це стало відомо з даних meteoagent і Британської геологічної служби.
Після викиду корональної маси напередодні сталося підвищення геомагнітної активності рівня STORM G2. Однак, вона поступово почала знижуватися, оскільки вплив CME ослаб.
Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
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