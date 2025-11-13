Магнітна буря 13 листопада: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 13 листопада, магнітна буря трохи вщухне, однак вона залишається на потужному рівні - К-індекс 6.7 (червоний рівень).

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Ще один спалах X5.1 спричинив швидке повне гало коронального випромінювання корони, яке сталося напередодні. Очікувано, що воно досягне Землі.

Оскільки параметри сонячного вітру та геомагнітне поле вже порушені, то це, ймовірно, призведе до подальшої значної геомагнітної активності з домінуванням умов STORM G3. Втім, можливі періоди до STORM G5.

Магнітна буря 13 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.

Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. З'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон.