Магнітна буря 13 серпня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У середу, 13 серпня, сонячна активність буде на досить помірному рівні - це К-індекс 3.7. Суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Зауважимо, протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксовано 15 спалахів класу C та п'ять спалахів класу M. Найбільший з них - М1,8. Він може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Реклама

Магнітна буря 13 серпня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби.

Нагадаємо, лікарка пояснила, чому після 30 років не можна їсти пізніше 19:00.