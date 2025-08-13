- Дата публікації
Магнітна буря 13 серпня: яка її потужність
Сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані.
У середу, 13 серпня, сонячна активність буде на досить помірному рівні - це К-індекс 3.7. Суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Мeteoagent.
Зауважимо, протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксовано 15 спалахів класу C та п'ять спалахів класу M. Найбільший з них - М1,8. Він може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Зауважимо, прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби.
