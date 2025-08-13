ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 13 серпня: яка її потужність

Сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 13 серпня, сонячна активність буде на досить помірному рівні - це К-індекс 3.7. Суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Зауважимо, протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксовано 15 спалахів класу C та п'ять спалахів класу M. Найбільший з них - М1,8. Він може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Магнітна буря 13 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 13 серпня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби.

Нагадаємо, лікарка пояснила, чому після 30 років не можна їсти пізніше 19:00.

