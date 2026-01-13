Магнітна буря 13 січня: якою буде активність Сонця

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 13 січня, активність Сонця перебуватиме на середньому рівні. Очікується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 4,7.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру наразі трохи підвищена через вплив північної корональної діри. Це посилення збільшило ймовірність помірної геомагнітної активності. Втім, вже у наступні дні вона суттєво зменшиться.

Магнітна буря 13 січня. Фото: meteoagent.

Зауважмо: хоч геомагнітне збурення не сильне, але воно також може спричиняти симптоми у метеозалежних та у людей, що мають хронічні захворювання. У них може з’явитися головний біль, запаморочення, порушення сну, коливання артеріального тиску, втома чи дратівливість.