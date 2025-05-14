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Магнітна буря 13 травня: яка буде її активність
У середу, 13 травня, послабшає сонячна активність. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня - К-індексу 1,2.
Про це свідчать дані ресурсу meteoagent.
Попередні два дні фахівці фіксували магнітну бурю жовтих рівнів, а до того - від 8 до 11 травня - були сильні геомагнітні збурення червоного рівня.
Нагадаємо, медик розповів, як легше переносити магнітні бурі. Адже сонячна активність розхитує магнітне поле Землі, і відповідає наша нервова система. Людина може відчувати пульсацію у скронях, стає гіршим сон тощо.