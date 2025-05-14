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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
48
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Магнітна буря 13 травня: яка буде її активність

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 13 травня, послабшає сонячна активність. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня - К-індексу 1,2.

Про це свідчать дані ресурсу meteoagent.

Попередні два дні фахівці фіксували магнітну бурю жовтих рівнів, а до того - від 8 до 11 травня - були сильні геомагнітні збурення червоного рівня.

Магнітна буря. Фото meteoagent.

Магнітна буря. Фото meteoagent.

Нагадаємо, медик розповів, як легше переносити магнітні бурі. Адже сонячна активність розхитує магнітне поле Землі, і відповідає наша нервова система. Людина може відчувати пульсацію у скронях, стає гіршим сон тощо.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
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