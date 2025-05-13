Магнітна буря 13 травня: яка її потужність

Магнітна буря

Реклама

У вівторок, 13 травня, очікується низька сонячна активність. Йдеться про зелений рівень магнітних бур — це К-індекс 1,6.

Про це стало відомо з даних meteoagent.

Протягом 12 травня фахівці фіксували відносно низьку активність Сонця. Це — був жовтий рівень. Однак від 8 до 11 травня активність Сонця була високою — К-індекс перевищував 6 (червоний рівень).

Реклама

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Магнітна буря 13 травня / Скриншот: meteoagent.com

Для розуміння: магнітна буря — це декілька вивержень і спалахів на Сонці, які викликають випромінювання сонячної енергії, що призводить до збільшення геомагнітної активності. За цей час сонячна енергія розсіюється в різні боки, в тому числі і до Землі. Енергія, що виділяється під час цих вивержень, містить заряджені частинки, які можуть швидко рухатися в просторі. Ці заряджені частинки (протони й електрони) стикаються з магнітосферою Землі, викликаючи геомагнітну активність, яка називається сонячними або магнітними бурями.