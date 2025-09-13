Магнітна буря 13 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 13 вересня, магнітна буря буде зеленого рівня - з К-індексом 1.7. Активність Сонця буде на низькому рівні.

Про це повідомляє Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин швидкість сонячного вітру повернулася до фонового рівня. Тому сьогодні очікують тиші умови. Втім, за попередніми даними, 14 вересня, магнітна буря посилиться.

Магнітна буря 13 вересня. Фото: Мeteoagent.

Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

Нагадаємо, ми писали про те, як підготувати своє здоров’я до зміни сезону. Восени зміцнення імунітету особливо важливе, оскільки організм більш схильний до простудних захворювань через зміну погоди, зниження сонячної активності та стрес.