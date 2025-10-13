- Дата публікації
Магнітна буря 13 жовтня: чого очікувати від активності Сонця сьогодні
Сьогодні сонячна активність послабшала і опустилася до середнього рівня.
У понеділок, 13 жовтня, потужність космічного шторму зменшиться. Сьогодні магнітна буря буде середньої інтенсивності та матиме К-індекс 4.7 (жовтий рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.
Високошвидкісний сонячний вітер, який був спричинений впливом корональних дір досі триває. Саме тому можлива активність від активного до шторму G1.
Хоч магнітна буря жовтого рівня вважається середньою, але вона може впливати на самопочуття метеозалежних людей. Адже вони відчувають геомагнітні збурення як до їхнього початку - так і після закінчення.
Фахівці наголошують, сонячна активність постійно змінюється. Тому варто відстежувати показники спалахів та не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.
