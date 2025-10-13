Магнітна буря 13 жовтня: чого очікувати від активності Сонця сьогодні

Магнітна буря. / © Credits

У понеділок, 13 жовтня, потужність космічного шторму зменшиться. Сьогодні магнітна буря буде середньої інтенсивності та матиме К-індекс 4.7 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Високошвидкісний сонячний вітер, який був спричинений впливом корональних дір досі триває. Саме тому можлива активність від активного до шторму G1.

Магнітна буря 13 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Хоч магнітна буря жовтого рівня вважається середньою, але вона може впливати на самопочуття метеозалежних людей. Адже вони відчувають геомагнітні збурення як до їхнього початку - так і після закінчення.

Фахівці наголошують, сонячна активність постійно змінюється. Тому варто відстежувати показники спалахів та не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.

