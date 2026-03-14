Магнітна буря 14 березня: що відомо

Сьогодні фахівці прогнозують магнітну бурю з К-індексом 4,7.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 14 березня, геомагнітні умови середньої потужності. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 4,7.

Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.

За даними науковців, очікується, що геомагнітна активність підвищилася напередодні - з початком високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри. Сьогодні вона зменшилася. Втім, слабкий шторм ще буде відчутний.

Магнітна буря 14 березня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 14 березня. Фото: Мeteoagent

