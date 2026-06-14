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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 14 червня: яка її потужність

Геомагнітна активність трохи ослабилася після геошторму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

Сьогодні, 14 червня, активність Сонця буде на середньому рівні. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 4.7.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру була сильно підвищена через високошвидкісний потік від корональної діри. Вплив цього триватиме протягом вчорашньої доби, але наразі він трохи послабився.

У наступні дні очікуються переважно тихі геомагнітні умови, але із ймовірністю деяких активних періодів.

Магнітна буря 14 червня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 14 червня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
7
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