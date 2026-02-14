- Дата публікації
Магнітна буря 14 лютого: що відомо
Прогноз магнітних бур обіцяє відносно спокійний період.
У суботу, 14 лютого, активність Сонця залишається на середньому рівневі. Очікується магнітна буря з К-індекс 3.7 (зелений рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
За даними науковців, можливі короткі ізольовані активні періоди. Хоча очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно спокійними.
Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття. Особливо схильні до впливу геомагнітної ситуації метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями. Правильний спосіб життя допомагає легше адаптуватися до магнітних коливань та зберегти стабільне самопочуття.