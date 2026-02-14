Магнітна буря 14 лютого: що відомо

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 14 лютого, активність Сонця залишається на середньому рівневі. Очікується магнітна буря з К-індекс 3.7 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

За даними науковців, можливі короткі ізольовані активні періоди. Хоча очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно спокійними.

Магнітна буря 14 лютого. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття. Особливо схильні до впливу геомагнітної ситуації метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями. Правильний спосіб життя допомагає легше адаптуватися до магнітних коливань та зберегти стабільне самопочуття.