ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 14 липня: яка її потужність

Сьогодні протягом дня очікуються спокійні геомагнітні умови.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У вівторок, 14 липня, очікується помірна активність Сонця з К-індексом 4,3. Це магнітна буря жовтого рівня.

Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Наразі спостерігаються спокійні геомагнітні умови. Втім, наголошують науковці, протягом вихідних спостерігалося кілька викидів корональної маси (CME). Усі вони виникли з активної області 14485, яка перебуває на західному краю сонячного диска. Більшість цих CME можуть промахнутися повз Землю. Однак моделювання показує, що існує певна ймовірність їхнього поверхневого впливу у найближчі дні.

Магнітна буря 14 липня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 14 липня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв’язку та призвести до технічних збоїв.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie