Магнітна буря 14 липня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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У вівторок, 14 липня, очікується помірна активність Сонця з К-індексом 4,3. Це магнітна буря жовтого рівня.

Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Наразі спостерігаються спокійні геомагнітні умови. Втім, наголошують науковці, протягом вихідних спостерігалося кілька викидів корональної маси (CME). Усі вони виникли з активної області 14485, яка перебуває на західному краю сонячного диска. Більшість цих CME можуть промахнутися повз Землю. Однак моделювання показує, що існує певна ймовірність їхнього поверхневого впливу у найближчі дні.

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Магнітна буря 14 липня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв’язку та призвести до технічних збоїв.

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