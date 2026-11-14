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Магнітна буря 14 листопада: чого очікувати від активності Сонця
Науковці прогнозують, що у найближчі кілька днів геомагнітна активність залишатиметься спокійною.
У п’ятницю, 14 листопада, магнітна буря залишається на слабкому рівні — К-індекс 1.7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру продовжує знижуватися і протягом найближчої доби має наблизитися до звичайних фонових показників. Наразі корональних викидів маси, спрямованих у бік Землі, не зафіксовано.
Загалом у найближчі кілька днів геомагнітна активність залишатиметься спокійною. Додаткових магнітних збурень не очікується.
Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.