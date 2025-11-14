Магнітна буря 14 листопада: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 14 листопада, магнітна буря трохи послабиться. Очікується К-індекс 4.7 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Коронна масова випромінювання від спалаху X5.1 11 листопада прибула ввечері 12 листопада, що призвело до геомагнітних умов - STORM G3. Але швидкість сонячного вітру почала зменшуватися. Це призведе до повернення до більш стабільного геомагнітного прогнозу.

Магнітна буря 14 листопада. Фото: Мeteoagent.

Хоч активність Сонця стала меншою, але вона все ж може впливати на самопочуття. У людей, що у зоні ризику, може підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.

Аби зменшити вплив магнітної бурі, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

