Магнітна буря 14 серпня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 14 серпня, активність Сонця буде на низькому рівні. Це - К-індекс 3.7. Магнітна буря буде жовтого рівня.

Про це повідомляє Мeteoagent.

За останні 24 години на Сонці зафіксовано дев'ять спалахів класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю. Таким чином геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня.

Реклама

Магнітна буря 14 серпня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Нагадаємо, ми писали про те, секрети комфортного сну у спеку, які дійсно працюють.