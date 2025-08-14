ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 14 серпня: яка її потужність

14 серпня суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 14 серпня, активність Сонця буде на низькому рівні. Це - К-індекс 3.7. Магнітна буря буде жовтого рівня.

Про це повідомляє Мeteoagent.

За останні 24 години на Сонці зафіксовано дев'ять спалахів класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю. Таким чином геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня.

Магнітна буря 14 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 14 серпня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Нагадаємо, ми писали про те, секрети комфортного сну у спеку, які дійсно працюють.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie