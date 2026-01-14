ТСН у соціальних мережах

199
1 хв

Магнітна буря 14 січня: яка її потужність

Активність Сонця ослабла і опустилася до зеленого рівня.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 14 січня, активність Сонця послабиться до слабкої магнітної бурі. Вона відповідає К-індексові 3,7 (зелений рівень).

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через вплив високошвидкісного потоку, що виникає з корональної діри. Очікуються окремі періоди посиленої геомагнітної активності з поступовим зниженням інтенсивності протягом наступних кількох днів.

Магнітна буря 14 січня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 14 січня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

199
