Магнітна буря 14 січня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 14 січня, активність Сонця послабиться до слабкої магнітної бурі. Вона відповідає К-індексові 3,7 (зелений рівень).

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через вплив високошвидкісного потоку, що виникає з корональної діри. Очікуються окремі періоди посиленої геомагнітної активності з поступовим зниженням інтенсивності протягом наступних кількох днів.

Реклама

Магнітна буря 14 січня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Нагадаємо, масштабне дослідження змушує переглянути, які фактори впливають на тривалість життя. Виявляється, кількість нічного відпочинку впливає на довголіття значно сильніше, ніж ми звикли вважати.