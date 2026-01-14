- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 14 січня: яка її потужність
Активність Сонця ослабла і опустилася до зеленого рівня.
Сьогодні, 14 січня, активність Сонця послабиться до слабкої магнітної бурі. Вона відповідає К-індексові 3,7 (зелений рівень).
Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через вплив високошвидкісного потоку, що виникає з корональної діри. Очікуються окремі періоди посиленої геомагнітної активності з поступовим зниженням інтенсивності протягом наступних кількох днів.
Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.
