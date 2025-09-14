ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
755
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 14 вересня: метеозалежних людей попередили про небезпеку

Магнітна буря посилилася, а тому з’явився ризик погіршення самопочуття метеозалежних людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © ТСН.ua

У неділю, 13 вересня, Україну накриє потужна магнітна буря. Активність Сонця підвищилася і досягне червоного рівня - К-індексом 5.3.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Зазначається, що надійде високошвидкісний потік від великої, повторюваної трансекваторіальної корональної діри. Через її розмір та на основі попередніх обертань очікуєється посилення геомагнітної активності. Вона досягне STORM G1.

Магнітна буря 13 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 13 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.

Нагадаємо, ми писали про те, з якими симптомами потрібно звертатися до психолога, з якими до психіатра, а коли до психотерапевта.

Дата публікації
Кількість переглядів
755
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie