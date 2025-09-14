Магнітна буря 14 вересня: метеозалежних людей попередили про небезпеку

Магнітна буря. / © ТСН.ua

У неділю, 13 вересня, Україну накриє потужна магнітна буря. Активність Сонця підвищилася і досягне червоного рівня - К-індексом 5.3.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Зазначається, що надійде високошвидкісний потік від великої, повторюваної трансекваторіальної корональної діри. Через її розмір та на основі попередніх обертань очікуєється посилення геомагнітної активності. Вона досягне STORM G1.

Магнітна буря 13 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.

