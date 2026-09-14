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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 14 вересня: скільки балів буде

Геомагнітна ситуація найближчим часом очікується спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 14 вересня, активність Сонця залишається слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Параметри сонячного вітру знизилися до фонових рівнів, що призвело до загальних спокійних умов.

Втім, 10 вересня спостерігалися два виверження філаментів із пов’язаними з ними викидами корональної маси (CME), а також слабкий, повільний CME 9 вересня. Вони можуть мати компоненти, спрямовані на Землю. Саме тому, пояснили науковці, існує ймовірність активних періодів, якщо вони почнуть ставати геоефективними.

Магнітна буря 14 вересня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 14 вересня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря — тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше причиною стають спалахи на світилі або викиди сонячної плазми, які досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем.

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