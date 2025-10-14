Магнітна буря 14 жовтня: що відомо

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 14 жовтня, магнітна буря буде слабкою. Вона матиме К-індекс 3.7 - це зелений рівень.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Високошвидкісний сонячний вітер з корональної діри впливав на геомагнітне поле протягом вихідних. Втім, напередодні швидкість сонячного вітру почала спадати. Попередньо, G1 не очікується.

Прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

Хоч активність Сонця не надто висока, але вона все ж може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.