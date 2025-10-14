ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 14 жовтня: що відомо

Прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 14 жовтня, магнітна буря буде слабкою. Вона матиме К-індекс 3.7 - це зелений рівень.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Високошвидкісний сонячний вітер з корональної діри впливав на геомагнітне поле протягом вихідних. Втім, напередодні швидкість сонячного вітру почала спадати. Попередньо, G1 не очікується.

Магнітна буря 14 жовтня.

Магнітна буря 14 жовтня.

Прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

Хоч активність Сонця не надто висока, але вона все ж може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.

