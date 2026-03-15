Магнітна буря 15 березня: яка її потужність

Магнітне поле Землі буде трохи збуреним, але без ознак сильної бурі.

Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 15 березня, магнітна буря зменшиться. Очікується сонячна активність з К-індексом 4 -це відповідає середнім магнітним бурям.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Хоч зранку 13 березня геомагнітна активність сягнула шторм G1. Втім, напередодні та сьогодні активність Сонця поступово зменшилася і опуститься до жовтого рівня.

Магнітна буря 15 березня. Фото: Мeteoagen.

Магнітна буря 15 березня. Фото: Мeteoagen.

Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.

