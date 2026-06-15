Магнітна буря 15 червня: яка буде її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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У понеділок, 15 червня, фахівці прогнозують слабку активність Сонця. Магнітна буря опустилася до К-індексу 3 (зелений рівень).

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent та науковців Британської геологічної служби.

Швидкість вітру, яка кілька днів тому була високою, зменшується. Вона вже характеризується досить спокійними умовами. Наразі умов для суттєвого підвищення геомагнітної активності немає.

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Магнітна буря 15 червня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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