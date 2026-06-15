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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 15 червня: яка буде її потужність

Рівень сонячної активності значно зменшився.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У понеділок, 15 червня, фахівці прогнозують слабку активність Сонця. Магнітна буря опустилася до К-індексу 3 (зелений рівень).

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent та науковців Британської геологічної служби.

Швидкість вітру, яка кілька днів тому була високою, зменшується. Вона вже характеризується досить спокійними умовами. Наразі умов для суттєвого підвищення геомагнітної активності немає.

Магнітна буря 15 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 15 червня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
274
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